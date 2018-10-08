Понад три з половиною тисячі одиниць озброєння та військової техніки - "Укроборонпром" цьогоріч передав українській армії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив президент.

Більша частина всього устаткування - нове і модернізоване. Це бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, високоточні ТПРК, новітні піхотні вогнемети, системи ПВО, радіоелектронної боротьби та зв'язку.

Ці зразки представлять на міжнародній виставці "Зброя та безпека". Вона відкриється завтра в Києві.