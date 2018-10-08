Горячее водоснабжение в Киеве должно полностью восстановиться до 20 октября. Министерство финансов Украины и Государственная казначейская служба перечислили 729,5 млн грн для погашения разницы в тарифах, чтобы восстановить в Киеве бесперебойное теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, в министерстве отметили, что на 10 октября запланировано заседание Хозяйственного суда Киева, на котором должно быть принято мировое соглашение между Киевом и НАК "Нафтогаз Украины" о передаче долгов ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго".

Ожидается, что после получения постановления, до 12 октября включительно, будут подписаны договоры между ОАО Киевэнерго и КП Киевтеплоэнерго о передаче кредиторской задолженности, а после этого - ориентировочно 16-17 октября - между КП Киевтеплоэнерго и НАК Нафтогаз Украины на поставку газа.

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