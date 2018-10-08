Черговий спалах кору на Прикарпатті. В селі Петранка захворіла майже чверть учнів, школу закрили на карантин. Звідти - репортаж наших кореспондентів.

Школу в селі Петранка через спалах кору закрили ще минулого тижня. Заняття скасували до 16 жовтня.

"Я от наприклад маю дані що першого жовтня не було 30 дітей, 2 жовтня", - говорить Жанна Перепічка, директор Петранківської загальноосвітньої школи I-III ступенів.

Сьогодні з діагнозом кір у селі вже понад півсотні дітей, кажуть у місцевій амбулаторії. Шістьох ушпиталили, решта лікується вдома. У них - легка форма.

"Свіжих випадків на даний час поки що немає. Може воно не може так раптово закінчитися, може поодинокі ще будуть якісь випадки але вже слава богу немає такої масовості як було до тепер", - говорить Богдан Ониськів, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Петранка.

Чому так багато хворих у селі медики амбулаторії пояснити не можуть. Кажуть - серед інфікованих майже дев'яносто відсотків щеплені проти кору.

"Може було порушення холодового режиму. Бо получаємо ми у райлікарні до півгодини ми привозимо з району цю вакцину сюди і ставимо в холодильник. Але є такі моменти що світла інколи нема що я в РЕС видзвонюю сварюся бо сутку нема світла і я наголошую що вакцина дорога хто буде платити", - говорить Богдан Ониськів, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Петранка.

У районному інфекційному відділенні - наплив хворих. Окрім дітей, з діагнозом кір лежить і вагітна жінка. Лікарі щодо стану інфікованих не багатослівні. Дізнавшись про приїзд знімальної групи, заступник головного лікаря - зачинився в кабінеті. Коли ж ми з ним таки зустрітися - замість пояснень отримали звинувачення.

"Якби ви менше викидали в ефір того, що вакцини не добрі була би набагато інша ситуація. - Пане, я перепрошую, ви заступник головного лікаря, я хочу від вас коментар, скільки в районі захворіло на кір дітей? - В районі поодинокі випадки".

Причини спалаху кору в Петранківській школі - з'ясовує комісія Мінохорони здоров'я.

"Що вивчає, що з'ясовує? - Чому діти захворіли. - Тому всі ховаються? - Та не ховаються вони, а вивчають ситуацію. Ситуації різні є. - То чому захворіли? - Не можу вам сказати?".

За останніми даними Івано-франківського лабораторного центру - інфекція стрімко шириться по всьому регіону. За останній тиждень зафіксовано понад вісімдесят випадків.