Подібне природне явище жителі Півночі зможуть також спостерігати у лютому та березні

Дивовижні кадри північного сяйва показала агенція Ройтерз. Явище зафіксували в Фінляндії - поблизу міста Рованіємі, розташованого за кілька кілометрів від Полярного круга.

Небо над містом - засяяло яскраво-смарагдовими кольорами, які поступово змінювали білий та пурпуровий. Цей феномен виникає внаслідок дії "сонячного вітру" на розряджені шари атмосфери - на висоті 60-100 кілометрів.

Подібне природне явище жителі Півночі зможуть також спостерігати у лютому та березні.