Північне сяйво вразило мешканців Фінляндії [ Редактировать ]
Дивовижні кадри північного сяйва показала агенція Ройтерз. Явище зафіксували в Фінляндії - поблизу міста Рованіємі, розташованого за кілька кілометрів від Полярного круга.
Небо над містом - засяяло яскраво-смарагдовими кольорами, які поступово змінювали білий та пурпуровий. Цей феномен виникає внаслідок дії "сонячного вітру" на розряджені шари атмосфери - на висоті 60-100 кілометрів.
Подібне природне явище жителі Півночі зможуть також спостерігати у лютому та березні.
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