У Страсбурзі стартувала осіння сесія ПАРЄ. Цього разу асамблея зосередить свої зусилля - на подоланні внутрішніх проблем. Зокрема, депутати обговорять певні регламентні зміни. Як це стосується України - розповість Ірина Іванова.

Накладення санкцій на Росію за анексію Криму та агресію на Донбасі - розсварило Раду Європи. Відколи депутатів РФ позбавили права голосу та можливості бути обраними на керівні посади, делегати припинили брати участь у роботі ПАРЄ, при цьому Росія залишилася в комітеті міністрів.

Рада Європи як міжнародна організація об'єднує 47 держав. ПАРЄ - один із ключових її органів. Перекладаючи на просту мову, це парламент, тоді як роль кабміну виконує комітет міністрів. Саме він наполягає на повноцінному представленні будь-якої країни члена в цих обох інституціях.

Цього тижня асамблея розгляне підготовлену доповідь. Документ, у разі ухвалення, ускладнить процедуру накладання санкцій на делегації і відновить право голосу всіх без винятку країн брати участь у голосування за ключові виборні посади в Раді Європи. У тексті жодного слова про Росію, проте нововведення будуть стосуватися і РФ, якщо вона наступного року подасть заявку на участь в ПАРЄ.

"Цей рапорт лише з єдиною метою - щоб повернути Росію. А підстав її повертати, допоки немає жодних з її боку виконань хоч якихось резолюцій і вимог Парламентської асамблеї - немає. Тому від різних представників, до речі, дуже різних делегацій, різних країн, звучала одна і та сама думка - ми, вибачте, не на базарі, ми цінностями не торгуємо", - говорить Олена Сотник, представник української делегації в ПАРЄ.

У кулуарах говорять про потужне російське лобі, яке відстоює її інтереси і вимагає змінити регламент. А також про потребу в російському фінансуванні торік Москва урізала свої внески, а це приблизно 30 мільйонів євро на рік, без яких організації доводиться сутужно. Та прихильники підготовленої доповіді трактують її інакше. Один із них - нідерландець Тіні Кокс.

"Єдине, що змінюється зараз - це те, що не можна буде забрати право голосу при виборі кандидатів на ключові позиції в Раді Європи. Ми не можемо заборонити, наприклад, Україні, Нідерландам, Данії, чи Росії брати участь у такому голосуванні - це понад наші повноваження. І це вже на совісті Росії - представляти своїх делегатів чи ні. Участь у роботі ПАРЄ є обов'язковою. Якщо ви представлені в комітеті міністрів - чудово, але тоді ви також мусите бути тут, і слухати критику всієї Європи, якщо порушуєте закони", - говорить Тіні Кокс, представник делегації Нідерландів.

Та поки що Росія слухати критики не хоче. Головна вимога делегації РФ для повернення в ПАРЄ - повністю знати усі накладені в асамблеї обмеження так, ніби жодних порушень міжнародного законодавства з її боку не було. Чим загрожує Росія всій Європі - на спеціальному круглому столі в рамках сесії нагадав російський журналіст Аркадій Бабченко.

"Российская Федерация - не самое большое зло в этом мире, я не спорю. Есть Северная Корея, есть ИГИЛ, есть еще несколько режимов, которые могут дать фору в плане авторитаризма и диктаторства Владимиру Путину, единственная страна, которая с этими методами лезет через границу к своим соседям и пытается убивать людей в других странах и захватывает территории в других странах", - говорить Аркадій Бабченко, журналіст.

Дебати про внесення регламентних змін планують провести завтра