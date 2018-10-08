В понедельник, 8 октября, на территории Пермского порохового завода взорвался газовый баллон. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Один работник погиб прямо на месте происшествия, еще двое скончались в больнице.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК России (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Произведена выемка технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изъяты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

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