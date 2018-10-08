В Киеве снесут Шулявский мост: названа дата [ Редактировать ]
Столичный Шулявский путепровод готовят к сносу 3-4 ноября, которые приходятся на выходные. Об этом сообщает "Вечерний Киев".
Следовательно, водителям, которые каждый день едут на Шулявку, предстоит изучить схему объезда - ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года.
"Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской", - говорит главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник.
По его словам, в ближайшие дни будут сносить киоски, которые еще остались возле станции метро "Шулявская".
"А строители теперь заняты тем, что переносят и расширяют ливневую канализацию, водопровод, телефонные и электрокабели. Все делается с таким расчетом, чтобы на будущее было пространство для каких-либо других инженерно-транспортных решений. То есть с учетом футурологии работаем", - добавил Здольник.
"Вопрос о сносе полностью отработан, документы на выходе", - сообщил Александр Здольник.
Он также заявил, что демонтировать Шулявский путепровод будут полностью.
"Первым снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков. От поля из свай (часть фундаментов) придется избавиться. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старых здесь установят новое свайное поле", - поделился главный инженер.
Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Будут работать ночью.
Реконструкция Шулявского путепровода обойдется в 830 миллионов гривен.
Ранее мы писали о том, что в Киеве начали разбирать Шулявский мост.
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