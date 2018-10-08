Бил и ставил на колени: в санатории воспитатель издевался над детьми [ Редактировать ]
В Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории в Хмельницкой области воспитатель бил детей ногами и заставлял стоять на коленях. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.
"Поздно вечером в минувшую пятницу один из мальчиков, который проходил лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как убежал от воспитателя, который, для того, чтобы успокоить детей, которые "разгулялись" перед сном, начал бить их ногами по ногам и по затылку, а затем заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками. Мальчик смог убежать и успел сделать фото. Мать, как могла успокоила ребенка, а утром забрала малого из лечебного учреждения", - написал он.
Кулеба обратился к Хмельницкой областной государственной администрации с требованием провести расследование этого случая и осуществить комплексную проверку деятельности учреждения.
Ранее мы писали о том, что в Одессе горел санаторий.
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