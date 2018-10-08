В понедельник, 8 октября, в Канаде, в городе Сент-Джон, произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil. Об этом сообщает телеканал CBC.

Very serious fire currently underway at the Irving Oil Refinery. pic.twitter.com/te8X4Xl6Tw — Julia Wright (@thewrightpage) 8 октября 2018 г.

Мы можем подтвердить, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Сент-Джон произошел серьезный инцидент. Мы активно проводим оценку ситуации в это время и позже предоставим больше информации.

Нефтеперерабатывающее предприятие с 1 октября закрыто на плановый техосмотр, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

The fire is being attacked from all sides. An ambulance with sirens just left the main refinery entrance on Loch Lomond Rd. Traffic blocked in all directions. pic.twitter.com/MUsm4cJjKo — Julia Wright (@thewrightpage) 8 октября 2018 г.

Спасатели просят жителей канадского города обходить район, в котором произошел взрыв, а полиция уже перекрыла окрестные улицы.

Ранее мы писали о том, что в России на заводе прогремел взрыв.