В понедельник, 8 октября, в Канаде, в городе Сент-Джон, произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil. Об этом сообщает телеканал CBC.

Very serious fire currently underway at the Irving Oil Refinery. pic.twitter.com/te8X4Xl6Tw

Нефтеперерабатывающее предприятие с 1 октября закрыто на плановый техосмотр, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

The fire is being attacked from all sides. An ambulance with sirens just left the main refinery entrance on Loch Lomond Rd. Traffic blocked in all directions. pic.twitter.com/MUsm4cJjKo