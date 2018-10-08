Продолжение резонансного дела о нападении на одесского активиста Олега Михайлика. Апелляционный суд сегодня решал: можно ли выпустить из-под стражи Торнике Герасина. Гражданина Грузии подозревают в покушении на жизнь. О результатах в нашем материале.

По версии следствия, на Олега Михайлика покушались трое граждан Грузии. Один из них - Торнике Герасин. В тот вечер, когда в активиста стреляли, мобильные телефоны иностранцев "засветились" примерно в то же время и том же районе. В прокуратуре это называют одним из главных доказательств их причастности к нападению.

"Ми вважаємо, що нами встановлено рух автомобілю, на якому рухався Герасін Торніке та його спільники і вважаємо, що нами встановлено, де вони слідкували за Михайликом", - говорит Павел Чикалов, представитель прокуратуры Одесской области.

Все эти предположения адвокаты считают необоснованными. На период расследования просят смягчить меру пресечения Герасину. Дескать, он инвалид первой группы, парализован, обслуживать себя не может, а значит - пребывание его в СИЗО сродни пыткам.

"Для того, щоб сходити до туалету, йому необхідно поставити катетер. Для цього необхідні спеціалісти, яких в умовах слідчого ізолятора на сьогоднішній день немає", - говорит Кристина Задворная, адвокат Торнике Герасина.

У судей много вопросов к следователю. Во-первых, каков был мотив покушения? Это пока неизвестно. Во-вторых: как же Герасин мог участвовать в нападении, если даже руками двигать не способен?

"На даний час ми не говоримо про те, що конкретно Торніке стріляв, але ми говоримо про те, що на даний час керував діями інших учасників кримінального правопорушення", - говорит Инна Власова, заместитель начальника следственного управления Гунп в Одесской области.

Сам Торнике Герасин через переводчика заявляет: ни в чем не виноват. И жалуется на условия пребывания в СИЗО.

"Там практически пытки, там меня убивают! Прошу учесть мое физическое состояние и отпустить домой!", - говорит Торнике Герасин, подозреваемый.

В итоге суд оставляет подозреваемого в СИЗО. В ответ на это он и его близкие осыпают прокурора нецензурной бранью. Что касается остальных подозреваемых - Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе, то их апелляции суд рассмотрит послезавтра.

Напомню, нападение на Олега Михайлика было совершено в ночь на двадцать третье сентября. Неизвестные расстреляли активиста возле его дома. Олег получил ранения в область плеча и грудной клетки. Пуля чудом не задела сердце. Сейчас Михайлик - проходит курс лечения дома.