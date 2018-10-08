В селе Петранка заболели более 20 процентов учеников местной школы

И очередная вспышка кори на Прикарпатье. В селе Петранка заболели более 20 процентов учеников местной школы. Пришлось ввести карантин. Подробности от наших корреспондентов.

Школа в селе Петранка - не работает. Ее закрыли еще на прошлой неделе - из-за вспышки кори. Пока до 16 октября.

"Першого жовтня не було 30 дітей, 2 жовтня 33, і вже в середу із санстанції з держролдсподживслужби надійшов лист точніше не нам, а в районну раду про те, що вони рекомендують зупинити навчальний процес", - говорит Жанна Перепичка, директор Петранковской общеобразовательной школы I-III степени.

С диагнозом "корь" уже более полусотни детей. Шестерых отправили в районную больницу. У остальных - легкая форма, лечатся амбулаторно.

"Може поодинокі ще будуть якісь випадки але вже, слава богу, немає такої масовості, як було до тепер", - говорит Богдан Ониськив, заведующий амбулаторией общей практики семейной медицины села Петранка.

В Петранку корь могла прийти из соседнего - Калушского района - предполагают в амбулатории. Несколько месяцев назад там зафиксировали вспышку этого заболевания. Причем большинство инфицированных в селе были привиты. Поэтому не исключают, что проблема в вакцине.

"Може було порушення холодового режиму. Бо получаємо ми у райлікарні до півгодини ми привозимо з району цю вакцину сюди і ставимо в холодильник. Але є такі моменти що світла інколи нема, що я в РЕС відзвонюю сварюся", - говорит Богдан Ониськив, заведующий амбулаторией общей практики семейной медицины села Петранка.

В инфекционном отделении райбольницы - с диагнозом "корь" есть и одна беременная женщина. Рассказывать что-то подробнее врачи не хотят.

"Я переживаю за пацієнтів, там дитина температурить. я не коментую. Вісім пацієнтів хворих на кір. стан середньої важкості".

Не захотел разъяснить ситуацию - и заместитель главврача больницы. Узнав о нашем приезде, он -акрылся в кабинете. А когда нам все же удалось его найти - обвинил во всем журналистов.

"Якби ви менше викидали в ефір того, що вакцини недобрі була би набагато інша ситуація".

Возможно общаться с нами заместитель главврача не захотел из-за приезда начальства. С самого утра - в больнице работает комиссия Минздрава. Выясняют причины вспышки кори.

"Та не ховаються вони, а вивчають ситуацію. Ситуації різні є. - То чому захворіли? - Не можу вам сказати".

По данным лабораторного центра инфекция начала стремительно распространяться практически по всей области. Всего количество больных уже превышает три тысячи человек. Есть и смертельный случай - от кори умерла жительница села Лесная Тарновица.