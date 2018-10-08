Парламентский комитет рассмотрел сразу два представления о снятии неприкосновенности с нардепов от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. Обоих политиков подозревают в превышении служебных полномочий.

Чем аргументирует Генпрокуратура свои подозрения и какое решение вынес комитет? Расскажет - Ксения Барвиненко.

С 10 утра регламентный комитет рассматривает возможность снятия неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова.

Генеральная прокуратура подозревает депутата в злоупотреблении служебным положением. Якобы в 2012 году, занимая должность председателя агентства госимущества, Колесников помог передать помещения научно-исследовательского комплекса в Днепре в частные руки.

"Керівник держагенства який не був повноважений підписувати вилучення з переліку цілісного майнового комплексу, бо це компетенція його першого заступника, особисто це зробив, порушивиши свої посадові обовязки, більше того підписував деякі документи без підпису самого директора. Ми вважаємо, що Верховна Рада має зняти недоторканність і дати можливість особисто працювати з народним депутатом який має відповідати за дії на цій посаді", - говорит Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины.

Сам же нардеп утверждает, что предприятие в то время было убыточным, и руководство стремилось сдать помещения в аренду, чтобы погасить задолженность перед налоговой и пенсионным фондом.

"Я никаких действий с госуимуществом не проводил, статус не менялся, оно как было государственным, так и осталось государственным, я просто давал возможность, предприятию которое находилось на грани краха взять и заработать какую-то лишнюю копейку, чтобы погасить задолженность перед налоговой, перед пенсионным фондом, чтобы что-то хотя бы попробовать модернизировать в материально-технической базе", - говорит Дмитрий Колесников, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Спустя час разговоров, между Колесниковым и Луценко возникает словесная перепалка. Генеральный прокурор не сдерживает эмоций. Чтобы снизить градус дискуссии, вынужден вмешаться глава комитета.

"Я вже сказав про статус цього заводу, ніколи він не був ракетним і нічого ніхто там не робив. - А чому ж він був в переліку тих що забороняється? - Його сейчас нема, ви його вивели з етого статуса, він не є стратегічним, перевірте цю інформацію. - В 2012 році цей завод знаходився в списку стратегічного значення і ви отримуючи зарплату звідти вивели два корпуси що дозволило його знищити…- Я прошу не кричати, я прошу не перебивати мене, я відповідав мене перебивають".

После повторных выступлений Луценко и Колесникова члены комитета рекомендуют Верховной Раде рассмотреть по существу представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности. Сам Колесников считает такие действия Гпу давлением на оппозицию и подготовкой к выборам.

"Обратите внимание, вносятся подання, вносятся подання на моего коллегу и друга Александра Вилкула, на моего коллегу и друга Дунаева Сергея, надуманное пустое

это вся правоохранительная машина готовиться к выборам", - говорит Дмитрий Колесников, народный депутат, "Оппозиционный блок".

После перерыва члены регламентного комитета рассмотрели повторное представление Генерального прокуратура на снятие депутатской неприкосновенности с Сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционного Блока" Александра Вилкула. Во время заседания выяснилось, что прокуратура построила обвинение на законах, утративших силу еще в 2001 году - за 10 лет до того, когда ГПУ "проверяла" деятельность Александра Вилкула на посту главы Днепропетровской ОГА. В ГПУ же считают, что, будучи губернатором области, Вилкул якобы передал государственную землю в частные руки. Хотя он сам заявил, что земли остались государственными, но сдавались в аренду, и деньги шли в бюджет страны.

"Власть руками генпрокуратуры - генпрокуратура это только инструмент - хочет задушить и убрать политика, который не хочет с ними договариваться и плясать под их дудку. На моем примере они хотят очистить поле от оппозиционных политиков. и самое главное, что земля как была в 2011, так и в 2018 году - государственная. А прокуратура считает, что через 25 лет у колхоза появились какие-то правоприемники. О которых за 25 лет никто не слышал. И хочет отдать эту землю частному предприятию с признаками банкротства", - говорит Александр Вилкул, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок".

К тому же, нардеп сомневается в том, что прокуратура законно получила какие-либо доказательства по этому делу. Адвокат Вилкула показал видео, на котором один из свидетелей заявляет о шантаже.

"Мене затримують серед вулиці, прокуратура, відвозять в камеру, в грудні місяці, я там знаходжусь сутки, потім мені предявляють підозри, що я наніс своїми діями державі збитки на п'ять з лишнім мільйонів гривень, і кажуть це все до вас питань не буде, дайте покази на Вілкула, я кажу а що я повинен на нього сказати, ну що він погрожував звільненням з роботи, я кажу такого не було", - говорит Вадим Кобыляцкий, свидетель.

Члены Регламентного комитета получили официальные документы, что земля до сих пор находится в государственной собственности. Ее арендует Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат. Еще в 1999 году Верховная Рада приняла решение о передаче этой земли в аренду ГОКу.

Аналогичный договор аренды был подготовлен и в 2011 году облгосадминистрацией. В прокуратуре информацию пообещали проверить. В итоге регламентный комитет решил отдать иммунитет Александра Вилкула на откуп Верховной Раде. Чтобы все доказательства рассматривали непосредственно под куполом.