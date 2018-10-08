Убийство журналиста в Болгарии: Виктория Маринова расследовала хищение денег ЕС [ Редактировать ]
В Евросоюзе шокированы убийством журналистки в Болгарии и требуют найти виновных. Тело 30-летней Виктории Мариновой, которая расследовала хищения денег ЕС, нашли в воскресенье. Все детали знает Елена Абрамович.
"Шок - еще одна смелая журналистка погибла в борьбе за истину и против коррупции" - так отреагировал в соцсетях на новости из Болгарии вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс. А в стенах самого института выразили соболезнование семье погибшей и призвали найти виновных.
"Мы сочувствуем ее семье и друзьям. Еврокомиссия ожидает быстрого и тщательного расследования, которое привлечет к ответственности виновных и прояснит, было ли это нападение связано с ее работой", - говорит Маргаритис Схинас, представитель Еврокомиссии.
30-летняя Виктория Маринова расследовала скандал вокруг хищения средств из фондов Европейского союза. Дело должны были передать дальше в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества. Согласно публикациям погибшей, к махинациям может быть причастно высшее руководство Болгарии, в том числе и премьер-министр.
Тело журналистки нашли в зеленой зоне вблизи Дуная. Смерть наступила в результате удара по голове и удушения.
"На момент обнаружения тела отсутствовали мобильный телефон, ключи от машины, очки и одежда Мариновой. Эти вещи пока не найдены", - говорит Георгий Георгиев, районный прокурор Русе.
Это уже третье за год убийство журналистов-антикоррупционеров в странах Евросоюза. В октябре прошлого года на Мальте убили Дафне Галисию, в феврале в Словакии Яна Куцяка с невестой, после чего по стране прокатились масштабные протесты, которые привели к отставке словацкого правительства.
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