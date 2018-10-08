Шотландия бунтует. Этот регион не хочет выходить из Евросоюза. Но вынужден, вместе с остальной Британией. Поэтому там все громче звучат призывы к независимости и отделению от королевства. Чего хотят шотландцы? В материале нашего британского корреспондента Светланы Чернецкой.

Под традиционную музыку волынок, с национальными флагами в руках. Десятки тысяч шотландцев вышли на центральные улицы Эдинбурга. Они требуют независимости от Великобритании.

"Движение за независимость только разрастается. И чем ближе день Брэкзита, тем больше людей готовы голосовать за независимость Шотландии".

Выход Великобритании из Евросоюза однозначно подливает масла в огонь национализма. На референдуме два года назад Шотландия проголосовала против Брэкзита. И оказалась в меньшинстве. Так что теперь шотландцы вынуждены принудительно, вместе с остальной страной, покинуть ЕС.

"Люди, которые говорят, что мы против Англии, глубоко ошибаются. Я сам англичанин, но я за независимость Шотландии. Дело не в национальностях, а в том, что Шотландия заслуживает сама управлять своими делами", - говорит Масс Кэмпбелл участник акции за независимость Шотландии.

Впрочем, правительство Шотландии не спешит организовывать референдум о независимости. Четыре года назад такое голосование провалилось. 55% жителей выступили против отделения от остальной Британии.

"Ряд опросов показывает, что люди все больше поддерживают идею независимости. Впрочем, очень важно дождаться правильного времени. Это в наших интересах: ведь мы хотим получить положительный результат. Но это также проявление уважения к людям, поскольку им придется принимать очень важное решение", - говорит Никола Стерджен, первый министр Шотландии.

Глава правительства Шотландии сообщила: с экономической точки зрения, Шотландии лучше в европейской семье. Очень вероятно, что если Великобритания все же выйдет из Евросоюза, Шотландия, в свою очередь, отделится от Британии. И присоединится к Европе.