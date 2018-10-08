Из Украины с начала 2017 года по май 2018 года Служба безопасности с помощью Министерства иностранных дел досрочно отозвала 23 иностранных дипломата. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос информационного агентства "Українські новини".

В рамках выполнения задач по противодействию разведывательной, разведывательно-подрывной и другой противоправной деятельности специальных служб иностранных государств, прежде всего России, открыто 396 уголовных производств, в том числе, 73 - в отношении граждан Украины по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, 8 - в отношении иностранных граждан по статье 114 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Вынесен приговор суда 20 лицам за государственную измену. За указанный период запрещен въезд на территорию Украины 575 иностранным гражданам. Принудительно выдворены из Украины 382 иностранных гражданина.

Кроме того, предупреждена противоправная деятельность граждан Украины с признаками государственной измены путем объявления 320 официальных предостережений от имени органов СБУ.

Ранее мы писали о том, что умер известный украинский дипломат.