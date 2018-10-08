Мощный взрыв на заводе в Канаде: появилась информация о пострадавших [ Редактировать ]
В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Сент-Джон в Канаде пострадали два человека. Об этом сообщил телеканал CBC.
"Два человека попали в Сент-Джонскую региональную больницу с опасными для жизни травмами после серьезного инцидента утром на Ирвингском НПЗ", - говорится в сообщении телеканала.
Сначала сообщения о погибших и пострадавших в полицию не поступали. Местные жители сообщали о громком взрыве, который слышали жители всего города, а также о большом пламени в районе завода. Эвакуация жителей окружающих районов не проводилась, хотя доступ к улицам вблизи НПЗ был закрыт.
Ранее мы писали о том, что в канадском городе Сент-Джон произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil.
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