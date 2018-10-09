В Париже мужчина с ножом набросился на двоих полицейских на станции метро Barbes, сообщает Europe 1.

"Полицейский слегка ранен. Нападающий был помещен под стражу", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, перед нападением мужчина просил сигареты у пассажиров метро, а когда увидел полицейских, набросился на них с ножом.

В полиции сообщили, что 35-летний нападавший уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков, нелегальное ношение оружия и насилие.

Напомним, что также в центре Парижа обстреляли автомобиль с пассажирами.