В метро мужчина с ножом напал на полицейских [ Редактировать ]
В Париже мужчина с ножом набросился на двоих полицейских на станции метро Barbes, сообщает Europe 1.
"Полицейский слегка ранен. Нападающий был помещен под стражу", - говорится в сообщении.
По словам свидетелей, перед нападением мужчина просил сигареты у пассажиров метро, а когда увидел полицейских, набросился на них с ножом.
В полиции сообщили, что 35-летний нападавший уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков, нелегальное ношение оружия и насилие.
Напомним, что также в центре Парижа обстреляли автомобиль с пассажирами.
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