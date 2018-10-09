В Одесі триває розслідування резонансної справи про напад на активіста Олега Михайлика. Апеляційний суд напередодні вирішував: чи можна випустити з-під варти громадянина Грузії, якого підозрюють у замаху на життя Михайлика. Про результати - далі в матеріалі.

За версією слідства, на Олега Михайлика вчинили замах троє грузинів. Один з них - Торніке Герасин. Того вечора, коли в активіста стріляли, мобільні телефони іноземців "засвітилися" приблизно в той же час і в тому ж районі. У прокуратурі це називають одним з головних доказів їхньої причетності до нападу.

"Ми вважаємо, що нами встановлено рух автомобілю, на якому рухався Герасін Торніке та його спільники і вважаємо, що нами встановлено, де вони слідкували за Михайликом", - повідомив Павло Чикалов, представник прокуратури Одеської області.

Усі ці припущення адвокати вважають необґрунтованими. На період розслідування просять пом'якшити запобіжний захід Герасину. Мовляв, він - інвалід першої групи, паралізований, обслуговувати себе не може, а отже - утримувати його в СІЗО - все одно, що піддавати тортурам.

"Для того, щоб сходити до туалету, йому необхідно поставити катетер. Для цього необхідні спеціалісти, яких в умовах слідчого ізолятора на сьогоднішній день немає", - заявила Христина Задворна, адвокат Торніке Герасина.

У суддів багато питань до слідчого. По-перше, який мотив замаху? Це поки що невідомо. По-друге, як Герасин міг брати участь у нападі, якщо навіть рукою поворухнути не здатний?

"На даний час ми не говоримо про те, що конкретно Торніке стріляв, але ми говоримо про те, що на даний час керував діями інших учасників кримінального правопорушення", - заявила Інна Власова, заступник начальника слідчого управління ГУ НП в Одеській області.

Сам Торніке Герасин через перекладача заявляє: ні в чому не винен. І скаржиться на умови утримання в СІЗО.

"Це практично тортури, мене просто знищують! Прошу врахувати мій фізичний стан і відпустити додому!", - вимагає Торніке Герасин, підозрюваний.

Зрештою, суд - залишає підозрюваного в СІЗО. У відповідь на це він та його близькі обсипають прокурора нецензурною лайкою. Що ж до інших підозрюваних - Лаші Герасина і Манучара Варшанідзе - то їхні апеляції суд розгляне завтра.

Нагадаємо, напад на Олега Михайлика скоїли в ніч на 23 вересня. Невідомі вистрелили в активіста біля його будинку. Олег дістав поранення в плече та грудину. Куля дивом не зачепила серце. Зараз Михайлик - проходить курс лікування вдома.