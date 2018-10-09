Напередодні поліцейські почали тестувати нові прилади вимірювання швидкості TruCam. Радари з режимом відеофіксації -встановили на аварійно-небезпечних ділянках. Як зарекомендувала себе система в перший день роботи - поцікавилась Анастасія Старовойт.

Понад тиждень в Україні діє нова система штрафів за недотримання правил дорожнього руху. Карати водіїв обіцяють грошима, а доводити причетність до порушення - спеціальними приладами вимірювання швидкості TruCam.

"Пристрій буде використовуватися виключно за наявності попереджувального знаку про те, що ведеться фото-, відео фіксація правопорушень. Даний пристрій буде використовуватися поряд з службовим транспортним засобом, який буде стояти з увімкненими маячками", - повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Американське диво техніки TruCam - для України не новинка. 6 років тому цим радаром уже користувалися працівники ДАІ. Тих, хто ганяє на трасі, тоді виявляли легко: за допомогою лазерного променю прилад виділяє порушника в загальному потоці за 1200 метрів. Пройшовши відповідну перевірку та сертифікацію, TruCam знову - в руках поліцейських.

"Прицілюєтесь, фіксуєте автомобіль, затискаєте і ведеться автомобіль до характерного звуку. Якщо це порушення швидкісного режиму - відеоматеріал зберігається на приладі. Прилад має шифрування - відредагувати цей матеріал неможливо", - запевнив Сергій Довгунов, начальник відділу IT національної поліції.

Заміряти, зупинити і попередити. До наступного понеділка система працює в пілотному режимі, а отже - поки що без покарань. Далі - водіям виписуватимуть штрафи. За перевищення швидкості на 20 кілометрів - 255 гривень, а більш ніж на 50 км - 510.

"Якщо будуть виконувати всі водії закони, то буде набагато легше рухатися по дорогам. І якби ще були дороги в належному стані, то було б зовсім комфортно і безпечно", - говорить Володимир, водій.

Більшість радарів працюватиме на міжміських трасах. У столиці, зокрема, на проспектах Бажана та Перемоги. Точне місце розташування TruCam не здатен визначити жоден з наявних антирадарів. Але й ми нових приладів у патрульних поки що не помітили.

"Коли ви будете працювати з TruCam? - Можливо пізніше. - Наскільки пізніше? - Ну, я не можу вам сказати", - говорить рядовий поліції Мазур, інспектор Патрульної поліції.

Уже за тиждень система має запрацювати повноцінно. Список трас із контролем швидкісного режиму вже є у загальному доступі на сайті Нацполіції.