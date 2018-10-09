Взрывы в Черниговской области: горят военные склады [ Редактировать ]
В районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар.
Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с начальником Генштаба.
Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук, сообщает "UA:Чернигов":
Ранее, в мае, случился на территории 65-го арсенала в Балаклее Харьковской области. Версий случившегося было две: подрыв боеприпасов или возгорание сухой травы.
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