Пожар начался в ночь на 9 октября. Фото: cheline.com.ua

В районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар.

Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с начальником Генштаба.

Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук, сообщает "UA:Чернигов":

Ранее, в мае, случился на территории 65-го арсенала в Балаклее Харьковской области. Версий случившегося было две: подрыв боеприпасов или возгорание сухой травы.