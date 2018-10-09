Взрывы в Черниговской области: дороги перекрыты, идет массовая эвакуация (видео) [ Редактировать ]
На военных складах в районе Ични Черниговской области продолжается пожар.
Взрывы с арсенала слышны на расстоянии примерно 50 км от села Августовка. Местное телевидение города Прилук уже предупредило горожан, чтобы они не поддавались панике. Сообщается что город не попадает в зону поражения, но лучше будет, если дети не пойдут в школы и детсады а останутся дома, так как здания могут понадобиться для эвакуируемых людей.
Видео: ТК "Прилуки"
Как пишут в соцсетях местные жители, первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
"Сильнейшие пробки, люди в панике эвакуируются самостоятельно", - сообщает пользователь Marina Alarmia.
Служба автомобильных дорог сообщает о запрете движения следующими дорогами государственного значения, в связи с взрывами складов боеприпасов вблизи Ичне:
- запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ичне и от Парафиевки в сторону Ични
- закрытая дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични
- закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дорогой Н-07 до Ичи.
По состоянию на 6:30 свободный проезд открыт по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях, сообщает "UA: Чернигов".
Также, в радиусе 20 км закрыто воздушное сообщение.
Проходит заседание штаба чрезвычайных ситуаций при облгосадминистрации.
На место происшествия срочно вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.
Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 9, 2018
Местные СМИ сообщают об эвакуации около 10 тысяч жителей.
Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.
по теме
Взрывы в Ичне: из зоны ЧП эвакуировали 10 тыс человек (фото, видео)
В Ичнянском районе Ични Черниговской области продолжается эвакуация населения. На территорию выдвинулись бронегруппы
Поблизу Ічні вибухнули військові склади: почалася евакуація мешканців
Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події і вже почали евакуйовувати людей
Взрывы в Черниговской области: горят военные склады
В Черниговской области вспыхнул пожар на военном арсенале. Людей эвакуируют
Взрывы в Ичне: Гройсман срочно вылетел на место ЧП
Премьер министр Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область
Мощный взрыв на заводе в Канаде: появилась информация о пострадавших
В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сент-Джон в Канаде пострадали люди