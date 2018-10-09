На военных складах в районе Ични Черниговской области продолжается пожар.

Взрывы с арсенала слышны на расстоянии примерно 50 км от села Августовка. Местное телевидение города Прилук уже предупредило горожан, чтобы они не поддавались панике. Сообщается что город не попадает в зону поражения, но лучше будет, если дети не пойдут в школы и детсады а останутся дома, так как здания могут понадобиться для эвакуируемых людей.

Видео: ТК "Прилуки"

Как пишут в соцсетях местные жители, первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

"Сильнейшие пробки, люди в панике эвакуируются самостоятельно", - сообщает пользователь Marina Alarmia.

Служба автомобильных дорог сообщает о запрете движения следующими дорогами государственного значения, в связи с взрывами складов боеприпасов вблизи Ичне:

запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ичне и от Парафиевки в сторону Ични закрытая дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични закрыто движение по дороге Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дорогой Н-07 до Ичи.

По состоянию на 6:30 свободный проезд открыт по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях, сообщает "UA: Чернигов".

Также, в радиусе 20 км закрыто воздушное сообщение.

Проходит заседание штаба чрезвычайных ситуаций при облгосадминистрации.

На место происшествия срочно вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.

Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 9, 2018

Местные СМИ сообщают об эвакуации около 10 тысяч жителей.

Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.