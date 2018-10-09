Землетрус в Індонезії: кількість постраждалих невпинно зростає [ Редактировать ]
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Індонезії сягнула двох тисяч. Пошуки жертв стихії тривають, адже зниклих безвісти - 5 тисяч.
Нагадаємо, перший потужний підземний поштовх в країні зафіксували 28 вересня. Він викликав цунамі, пізніше сталося ще кілька землетрусів.
по теме
Землетрясение в Индонезии: под завалами продолжают искать выживших
Число погибших в результате мощного землетрясения и разрушительного цунами, которое накрыло индонезийский остров Сулавеси - неумолимо растет
Землетрус у Індонезії: кількість жертв продовжує зростати
Землетрус викликав потужне цунамі - хвилі заввишки з триповерхівки повністю змили місто Палу та селища неподалік
У берегов Гаити произошло мощное землетрясение (видео)
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 12 километров
Тайфун "Трамі" накоїв лиха у Японії
Без електрики залишилися майже півмільйона осель, евакуювали понад 120 тисяч мешканців, скасовано сотні авіарейсів
В Індонезії продовжують шукати постраждалих від стихії
Вода поховала під собою цілі селища, тож більшість мешканців загинули під уламками зруйнованих будинків