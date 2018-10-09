Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Індонезії сягнула двох тисяч. Пошуки жертв стихії тривають, адже зниклих безвісти - 5 тисяч.

Нагадаємо, перший потужний підземний поштовх в країні зафіксували 28 вересня. Він викликав цунамі, пізніше сталося ще кілька землетрусів.