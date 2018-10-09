На Донеччині нацгвардійці запобігли диверсії. У селі Новоселівка-Друга, в підвалі одного з будинків вони знайшли вибуховий пристрій. Зловмисники приєднали його до вимикача світла. Щоб той, хто його увімкне - підірвався на фугасі.

Вибухівку знешкодили. Диверсантів розшукує поліція.