На Донеччині знешкодили вибуховий пристрій у житловому будинку [ Редактировать ]
На Донеччині нацгвардійці запобігли диверсії. У селі Новоселівка-Друга, в підвалі одного з будинків вони знайшли вибуховий пристрій. Зловмисники приєднали його до вимикача світла. Щоб той, хто його увімкне - підірвався на фугасі.
Вибухівку знешкодили. Диверсантів розшукує поліція.
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