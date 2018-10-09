"Чисте небо-2018": в Україні почалися міжнародні військово-повітряні навчання [ Редактировать ]
В Україні напередодні стартували військово-повітряні навчання "Чисте небо-2018" - за участю країн НАТО. Протягом 12 днів на Вінниччині та Хмельниччині українські та іноземні армійці відпрацьовуватимуть спільні повітряні місії. Докладніше - Юлія Касян.
Бойові літаки базуються в Старокостянтинові, а в Гавришівці, під Вінницею розмістили транспортну авіацію. Загалом у навчанні візьмуть участь 40 повітряних суден. Десятки зенітних ракетних комплексів, майже сім сотень військовослужбовців з України та 8 країн НАТО.
Найбільша делегація - від Сполучених Штатів. З Каліфорнії приїхали близько півсотні військових. Літатиме українським небом і американське транспортне судно Сі-130 "Супер Геркулес".
"Проводитимемо десантний спуск і літання на малих висотах. Мені дуже подобаються українські літаки та можливість політати з українцями", - говорить Крістофер Гікс, пілот.
Свою майстерність відпрацьовуватимуть не лише льотні екіпажі, а й наземні фахівці - інженери-технологи, пошуково-рятувальні команди, аеромедики та навіть спеціалісти з кіберзахисту.
"Ми тут не для того, аби навчати українців, а для того, щоб співпрацювати з ними. Ми можемо навчитися в України запобігати таким унікальним явищам, з якими ніколи не стикалися. Наприклад, кібер-кінетичні атаки. В Україні їх фіксують мало не щодня", - говорить Андерс Падар капітан повітряних сил з Естонії.
"Ми відповідатимемо переважно за пошук і порятунок окремих осіб. З нашого досвіду, якщо військові знають, що порятунок обов'язково прийде і їх знайдуть, то вони охоче воюватимуть. Адже будуть певні: у них є надійний захист", - запевнив Роберт Борк, капітан повітряних сил з Данії.
Повітряну міць України представлять п'ять підрозділів тактичної авіації та близько 20 літаків різних типів, а ще - гвинтокрили та безпілотники.
"Протистояти Росії ми можемо тільки разом з іншими країнами. Для того, щоб ми більше розуміли один одного, їх процедури, як вони виконують свої завдання. Вони подивляться, як ми використовуємо. Вони будуть в нас навчатися, ми будемо в них", - розповів Олег Нечипорук, командир бригади транспортної авіації №456.
Вишкіл триватиме до 19 жовтня. Бойового озброєння під час тренувань не застосовуватимуть.
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