На Чернігівщині горять військові склади. О третій ночі на технічній території 6 арсеналу поблизу міста Ічня стався вибух. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наразі масштаби уточнюються. Про постраждалих інформації немає. Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події. І вже почали евакуйовувати людей.

Також в радіусі 30 кілометрів закрили повітряний простір. Рух залізницею та автошляхами тимчасово припинений. На місце надзвичайної події виїхали начальник Генштабу ЗСУ та прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"По команді керівництва піднято весь особовий склад поліції, направлені до Ічнянського району. На даний час виставлені пости, проводиться евакуація. Керівництво на місці", - повідомив Сергій Бриль, начальник прес-центру ГУ Нацполіції Чернігівської області.

"Там залучається пожежний потяг і іде евакуація населення - більше 9 тисяч. Всіма роботи, пов'язаними з евакуацією - займаються органи влади", - повідомив Євген Дубина, заступник начальника прес-центру ДСНС Чернігівської області.

Склад боєприпасів Міноборони поблизу Ічні - один з найбільших в Україні. Розташований він на площі у 400 гектарів на території військової частини. Тут зберігаються боєприпаси, міни, артилерійські снаряди, вибухівка. Частина з них - давні й підлягають утилізації.

За даними місцевих ЗМІ, деякі з них зберігалися просто неба, на відкритих платформах. Поблизу арсеналу - 19 населених пунктів, вони можуть потрапити у зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей.

Цікаво, що рік тому неподалік складів у Ічні влаштували навчання на випадок надзвичайної ситуації. Тоді тренувалися евакуйовувати людей з 16 кілометрової зони.

Вибухи на складах в Ічні - це не перший випадок надзвичайних подій на арсеналах ЗСУ. Торік у вересні пожежа сталася на військовій базі в Калинівці, на Вінниччині. Тоді постраждали дві людини.

На півроку раніше, у березні, здетонували боєприпаси в Балаклії, на Харківщині. Тоді постраждало п'ятеро осіб, загинуло дві жінки, пошкоджено понад три сотні будинків.

На Запоріжжі, арсенал в Новобогданівці горів тричі - у 2004 році внаслідок пожежі рвонуло майже 90 тисяч боєприпасів. Зокрема для систем "Град", "Смерч" та "Ураган". Тоді потерпілих не було. А у 2005 році через вибухи, поранені були п'ятеро осіб.

Ще одна потужна пожежа також була на Харківщині у 2008 році - там загорівся арсенал у місті Лозова. Вибухи тривали понад 15 днів. Усіх жителів в радіусі трьох кілометрів на весь час евакуювали.