Взрывы в Ичне: Гройсман срочно вылетел на место ЧП [ Редактировать ]
Премьер министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область, где продолжается пожар на военных складах в районе Ични.
"Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - написал премьер в Twitter.
Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 октября 2018 г.
Тем временем к месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет (105 человек и 39 единиц техники), сообщает liga.net.
Также к Ичне прибыли усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области (150 человек) и Нацгвардии (100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия).
Пресс-офицер управления ГСЧС в области Евгений Дубина сообщил каналу UA:Чернiгiв, что
Из 3-х и 5-километровой зоны поражения все люди эвакуированы. Для эвакуции людей из Парафиевки, Ивангорода и Иржавца задействовано 23 автобуса, сообщил пресс-офицер управления ГСЧС в области Евгений Дубина, передает "UA:Чернiгов".
Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.
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