У Берліні з'явилися "зелені" бари. Їхні власники запевняють - у коктейлях жодного штучного компонента. Звідки взялася тенденція на екологічність таких закладів і чим це вигідно для власників - далі в сюжеті.

Хочеш вижити в барній індустрії - перетворюй свій заклад на еко-френдлі. З такими словами до учасників Міжнародного конкурсу барменів у Берліні звернувся бізнес-експерт Паулу Фігейреду.

Довгий час бари мали репутацію закладів, не надто чемних із клієнтами - іноді люди навіть не знали, що саме наливають їм у склянку. Власники німецьких барів вирішили змінити цю думку. І взялися використовувати лише екологічно чисті продукти.

"Сьогодні вся харчова промисловість прямує в цьому напрямку. Екологічно чистими стають не тільки бари, а й ресторани та кафе. Усі намагаються знайти кращі інгредієнти, щоб запропонувати відвідувачам здоровішу та кориснішу їжу", - говорить Паулу Фігейреду, бізнес-експерт.

Екологічними стають не лише складники коктейлів, але й форма подачі - жодних пластикових соломинок, склянок і різнокольорової мішури. Напої прикрашають натуральними фруктами, як-от: апельсиновими скоринками. Із самого ж цитруса роблять сироп - щоб не марнувати продукт. Змінюється й інтер'єр - бари дедалі частіше наповнюють зеленню - вазонами та мініатюрними садами.

"Барів зараз безліч. До якого б міста ви не завітали - Нью-Йорк, Лондон чи Берлін - усюди знайдуться десятки таких забігайлівок і сотні розгублених відвідувачів, які не знають, котрий із закладів обрати. Тож кожен власник прагне виділитися. Якщо ваш бар досі застряг у вісімдесятих - ніхто туди не піде. Потрібно шукати щось нове, якусь "родзинку", - переконує Паулу Фігейреду, бізнес-експерт.

Новий тренд на екологічно чисту їжу приносить користь не тільки довкіллю та споживачам. Власники барів теж мають із цього зиск.

"Як підприємець, я дивлюсь на ситуацію з іншого боку. Це чудовий спосіб заощадити кошти, не погіршуючи при цьому якість харчів. Нам не потрібно витрачатися на розробку нових концепцій чи технологій - можна просто використовувати екологічно чисті продукти", - стверджує Йоганн Бьодекер, засновник бренду Pentatonic.

Йоганн переконаний - до успіху потрібно йти маленькими кроками. Поява "зелених" барів у Берліні може призвести до того, що невдовзі такі заклади з'являться в кожній країні світу.