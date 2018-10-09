На Флориду насувається потужний тропічний шторм "Майкл". Він прямує від берегів Мексики та Куби до Мексиканської затоки.

Швидкість вітру в урагані сягає 120 кілометрів за годину. Наразі він отримав першу категорію. Однак очікується посилення до третьої. Можливі руйнування будівель та повені.

У штаті оголосили надзвичайний стан. Влада привела американську нацгвардію в бойову готовність.