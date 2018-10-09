Російська розвідка здійснила кібератаки проти Латвії [ Редактировать ]
Російська розвідка провела серію кібер-нападів проти Латвії - про це заявляє Бюро захисту Конституції країни.
Атаки переважно були спрямовані проти державних органів. Зокрема, в оборонному секторі.
Також під приціл хакерів потрапили приватні підприємства та медіа. Їм надсилали електронні листи з програмою-шпигуном. Вірус проникав у інформаційні системи й дозволяв зловмисникам безперешкодно завантажувати дані - передусім, листування та документи.
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