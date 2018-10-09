Взрывы в Ичне: в больницу обратились более 60 человек [ Редактировать ]
После начала взрывов на военных складах в Ичнянском районе Черниговской области 63 человека обратились в больницу с плохим самочувствием.
"На эту минуту, согласно информации на 8:00, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием, это из-за дыма дым. Часть из них уже ушла домой, некоторых из них еще проверяют. Физических травм нет", - сообщили в секретариате начальника управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации Петра Гармаша, передает "РБК-Украина".
По последним данным, в результате взрывов складов погибших нет.
В зону ЧП выехали автомобили скорой.
"Наши работают там с ночи", - отметили в облгосадминистрации.
по теме
"Три взрыва в секунду": пожар в Ичне продолжается
На военном арсенале в Ичнянском районе Черниговской области детонируют боеприпасы с частотой 2-3 взрыва с секунду
Взрывы в Ичне: из зоны ЧП эвакуировали 10 тыс человек (фото, видео)
В Ичнянском районе Ични Черниговской области продолжается эвакуация населения. На территорию выдвинулись бронегруппы
Взрывы в Черниговской области: дороги перекрыты, идет массовая эвакуация (видео)
На военном арсенале в районе Ични Черниговской области продолжается пожар
На Чернігівщині горять військові склади
В радіусі 30 кілометрів закрили повітряний простір, тимчасово припинено рух автошляхами та залізницею
Поблизу Ічні вибухнули військові склади: почалася евакуація мешканців
Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події і вже почали евакуйовувати людей