После начала взрывов на военных складах в Ичнянском районе Черниговской области 63 человека обратились в больницу с плохим самочувствием.

"На эту минуту, согласно информации на 8:00, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием, это из-за дыма дым. Часть из них уже ушла домой, некоторых из них еще проверяют. Физических травм нет", - сообщили в секретариате начальника управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации Петра Гармаша, передает "РБК-Украина".

По последним данным, в результате взрывов складов погибших нет.

В зону ЧП выехали автомобили скорой.

"Наши работают там с ночи", - отметили в облгосадминистрации.