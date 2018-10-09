Взрывы в Ичне: возбуждено уголовное дело [ Редактировать ]
По фактам взрывов и пожара на военных складах в Ичнянском районе Черниговской области начато уголовное производство.
Дело возбуждено по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения", что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет, сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины в Facebook.
На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона.
Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБУ в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.
Петр Порошенко срочно созвал силовиков.
Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.
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