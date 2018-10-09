Согласно Всемирной организации здравоохранения, около 350 миллионов людей по всему миру страдают от депрессии, что делает ее основной причины недееспособности. В зимние месяцы около 10 миллионов страдают от сезонной депрессии, вызванной дефицитом солнечного света, который, в свою очередь может нарушить суточные биоритмы человека. С приближением зимы, депрессия может начаться без предупреждения, а вот избавиться от нее может казаться практическим невозможной задачей.

8 признаков того, что у вас начинается депрессия:

1. Вы потеряли интерес к тому, что раньше приносило вам удовольствие

Многие люди с депрессией теряют интерес практически ко всему и даже встать утром с кровати может казаться для них непосильной задачей. Они пытаются заняться тем, что раньше им нравилось, но затем понимают, что это больше не приносит им удовольствия. К примеру, если раньше вы любили танцевать, а теперь одна лишь мысль о том, что вам нужно подняться и начать двигаться, кажется вам пыткой - возможно у вас депрессия.

Если вы заметили, что утратили интерес практически ко всему, включая друзей, спорт, еду и секс, то подумайте над тем, чтобы прибегнуть к помощи позитивных аффирмаций, медитации, йоги и народных средств, чтобы вернуть контроль над своим душевным здоровьем.

2. Ваш аппетит либо пропал, либо повысился

Еще один основной признак депрессии - это либо постоянное переедание, либо потеря аппетита. Гэри Кеннеди, заведующий отделением гериатрической психиатрии в медицинском центре Монтефиоре в Бронксе, Нью-Йорк, заявляет: "Резкие изменения в весе, его набор или потеря, могут быть признаком депрессии, особенно у тех людей, у которых присутствуют другие признаки депрессии либо у тех, кто страдал ею ранее".

Как резкий набор веса, так и его потеря могут повлечь за собой серьезные осложнения. Если вы заметили, что потеряли аппетит или же стали много есть, чтобы справиться со своими эмоциями - возможно у вас депрессия.

3. Вы стали страдать от бессонницы

Согласно порталу WebMD, 80% людей с депрессией страдают также и от бессонницы. У пациентов с хронической бессонницей в три раза выше шанс возникновения депрессии, чем у тех, кто не страдает от проблем со сном. Многие врачи уверены, что если вылечить бессонницу, то интенсивность симптомов депрессии у пациентов значительно снизится. В то время как одна или две бессонных ночи вовсе не являются признаками депрессии, бессонница, которая длится неделями и месяцами может сигнализировать о более серьезной проблеме.

Если вы давно заметили, что вам часто не удается нормально уснуть - это может являться признаком депрессии.

4. Вы чувствуете постоянную усталость

Один из самых явных признаков депрессии - недостаток энергии, который появляется вследствие бессонницы или же постоянного ощущения безвыходности и отчаяния, которые заполоняют ваш разум. Обе эти причины могут привести к серьезному истощению, из-за чего многим людям с депрессией сложно вставать с кровати по утрам. Тем не менее, вы можете избавиться от этих чувств, если будете правильно питаться, пить достаточно воды, заниматься спортом и общаться, даже если вам этого особо не хочется. Также, не стоит планировать много дел на один день, чтобы не перегружать себя.

5. В большинстве случаев вы предпочитаете находиться в изоляции

Многие люди с депрессией заметили, что общество друзей и семьи перестало приносить им радость. Более того, общение с кем-бы то ни было может практически причинять боль, поскольку больной больше не чувствует связи с окружающими. Тем не менее, самоизоляция может лишь усугубить депрессию, поэтому постарайтесь регулярно проводить время с небольшой компанией друзей и рассказывать им о своих чувствах.

Самое главное - не стыдитесь того, что у вас депрессия. Многие люди страдают от такой же проблемы и даже если у вас хроническая депрессия, существует масса способов ее лечения.

Оставаясь наедине со своими мыслями, вы лишь усугубляете свое состояние, поэтому пытайтесь как можно больше общаться, даже если это причиняет вам дискомфорт. Люди - социальные создания и не смогут выжить без общения.

Вам также стоит подумать о том, чтобы присоединиться к группе поддержки для страдающий депрессией. Это поможет вам услышать другие точки зрения, а также узнать новые способы борьбы с болезнью.

6. Вам сложно фокусироваться и слушать других

Депрессия может заставить вас почувствовать так, словно ваше сознание постоянно находится в тумане, и вам становится трудно концентрироваться или помнить о важных фактах или событиях. Вы также можете заметить, что часто выпадете из разговора и не можете нормально сформулировать свой ответ.

"Исследования показывают, что скорость обработки информации более низкая у тех, кто страдает от депрессии", заявляет Наташа Сантос, психолог и поведенческий психотерапевт из Грейт-Нек, Нью-Йорк.

Без правильного лечения у больного со временем могут появится серьезные нарушения когнитивных функций. Техники медитации и релаксации могут помочь вам очистить свой разум и лучше фокусироваться, поэтому постарайтесь каждый день выделять для них немного своего времени.

7. Ощущение грусти, безнадежности и никчемности

Все мы переживаем эти эмоции время от времени, а вот люди с депрессией страдают от них гораздо чаще. Их может затянуть в омут негатива, выбраться из которого может казаться невозможным. У вас не получится взять все свои чувства под контроль за один день, но вы все-таки можете настроится на позитив при помощи правильных аффирмаций, релаксации и медитации.

Не стесняйтесь поговорить о своих чувствах с близкими. Они могут поддержать в вас в трудные времена и дать хороший совет, когда вы больше всего будете в этом нуждаться.

8. Вы страдаете от постоянных головных болей и проблем с пищеварением

Согласно порталу Everyday Health, 40% людей, страдающих от мигрени, страдают также и от депрессии. Многие никак не связывают хронические головные боли и депрессию, но в большинстве случаев, между этими двумя проблемами существует взаимосвязь.

"Как мигрень, так и депрессия могут развиться из-за внешних факторов и/или генетических причин", заявляет Доктор Липтон, заместитель заведующего отделением неврологии и профессор кафедры эпидемиологии в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна. "Связь мигрени и депрессии также обусловлена тем, что оба эти состояния лечатся одними и теми же лекарствами."

Головной мозг и пищеварительная система связаны при помощи блуждающего нерва. Он отправляет сигналы из желудка в головной мозг, которые могут повлиять на ощущение голода и аппетит в целом. Ваши эмоции оказывают сильное влияние на пищеварение. Вы замечали, что когда вы беспокоитесь, то ваш желудок словно сжимается? Это доказывает тот факт, что наши эмоции сильно влияют на наше душевное здоровье. Если вы успокоите и очистите свой разум, то сможете контролировать то, какие именно сигнал ваш желудок будет отправлять в головной мозг.

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