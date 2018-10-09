На Землю обрушилась мощная магнитная буря [ Редактировать ]
В понедельник, 8 октября, на территории Украины бушевала мощная магнитная буря уровня G1. Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури 1 класса имеют возможность влиять на энергетические системы человека.
Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
"8 октября с 00:00 до 9:00 ожидается магнитная буря уровня G1, с 9:00 до 15:00 продолжатся наблюдаться магнитные возбуждения, близкие к магнитной бури первого уровня", - говорится в сообщении.
Также стоит напомнить, что 10 и 19 октября на Земле ожидаются сильные магнитные бури, которые достигнут уровня G1 и G2 по пятибалльной шкале. При этом 11, 18 и 20 октября магнитосфера будет очень возбужденной, люди могут почувствовать легкое недомогание и переутомление.
Как отмечают в Лаборатории, в основном магнитные бури на себе ощущают метеозависимые люди. Так, у них могут возникать невыносимые головные боли, повышаться давление, а также обостряться хронические заболевания.
Для того, чтобы намного облегчить самочувствие в период магнитных бурь, специалисты советуют избегать стрессов и интенсивных физических нагрузок, сбалансировано питаться и проводить как можно больше времени на свежем воздухе.
Подробнее о том, что такое магнитные бури и как от них защититься - читайте здесь.
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