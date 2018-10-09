Взрывы в Ичне: часовые слышали "подрывы" в разных местах [ Редактировать ]
Причиной пожара с детонацией боеприпасов на армейском арсенале под Ичней в Черниговской области могла стать диверсия.
Часовые на постах слышали взрывы в разных местах на территории арсенала, заявил на брифинге в Министерстве обороны Украины представитель военного ведомства, передает liga.net.
По данным оперативной группы Генштаба, которая провела опрос часовых на постах, во время несения службы те слышали взрывы ("подрывы") в четырех разных местах арсенала.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область, а президент Петр Порошенко срочно созвал силовиков.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.
Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.
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