Причиной пожара с детонацией боеприпасов на армейском арсенале под Ичней в Черниговской области могла стать диверсия.

Часовые на постах слышали взрывы в разных местах на территории арсенала, заявил на брифинге в Министерстве обороны Украины представитель военного ведомства, передает liga.net.

По данным оперативной группы Генштаба, которая провела опрос часовых на постах, во время несения службы те слышали взрывы ("подрывы") в четырех разных местах арсенала.

Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область, а президент Петр Порошенко срочно созвал силовиков.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.

Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.