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Ведущее французское издание France Football назвало претендентов на получение Золотого мяча 2018 года. Так, в списке номинированных больше всех представителей оказалось из испанской Примеры - 14 (из них 8 игроков "Реала", по 3 футболиста из "Атлетико" и "Барселоны"), АПЛ делегировала 11 спортсменов ("Ливерпуль" - 4, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси" - все по 2, "Манчестер Юнайтед" - 1).

Примечательно, что ни один игрок из немецкой Бундеслиги не попал в список номинантов, чего нельзя сказать про итальянскую Серию А, где двое форвардов "Ювентуса" поборются за звание лучшего футболиста, и французскую Лигу 1, которую представят исключительно исполнители из ПСЖ.

Также отметим, что среди прендентов на награду больше всего нападающих - 15 человек, 7 полузащитников, голкиперов и защитников - по 4.

Первая пятерка: Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Карим Бензема (Франция, "Реал") и Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ).

Вторая пятерка: Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал"), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"), Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико").

Третья пятерка: Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Иско (Испания, "Реал"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"), Нголо Канте (Франция, "Челси"), Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм").

Четвертая пятерка: Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"), Марио Манджукич (Хорватия, "Ювентус"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Марсело (Бразилия, "Реал"), Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль").

Пятая пятерка: Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Ян Облак (Словения, "Атлетико"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал").

Шестая пятерка: Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал").

Торжественная церемония вручения Золотого мяча состоится 3 декабря в Париже.

Напомним, украинка стала олимпийской чемпионкой юношеских Игр, которые проходят в Буэнос-Айресе.