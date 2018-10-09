Бывшего мужа Лилии Подкопаевой судят за госизмену (фото) [ Редактировать ]
9 октября Киевский апелляционный суд перенес заседание по делу известного продюсера и руководителя "Фонда волонтеров Украины", экс-супруга олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой, Тимофея Нагорного, которого подозревают в государственной измене и мошенничестве.
Следующее заседание состоится 10 октября в 12:55, сообщает strana.ua.
Соответствующее решение огласил председательствующий по делу Валерий Лашевич. По его словам, перенос заседания связан с тем, что в апелляционный суд не пришли материалы уголовного производства из суда первой инстанции.
Это произошло, в частности, из-за того, что только на 13:15 9 октября в Печерском суде запланировано оглашение полного текста решения суда первой инстанции.
Ввиду этого в апелляционный суд не осуществлялась доставка Нагорного, несмотря на что, около 30 сторонников обвиняемого пришли суд для поддержки.
Представитель прокуратуры Киева Александр Сибиряков подал ходатайство о пересмотре и утяжелению меры пресечения Нагорному. В то же время стало известно, что адвокат Тимофея - Екатерина Войтенко параллельно подала свою апелляцию на решение об избрании меры пресечения руководителю "Фонда волонтеров Украины". Ожидается, что она, как и ходатайство прокуроров, будет рассмотрена в апелляционном суде 10 октября.
Сам Нагорный после задержания содержится под арестом в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке. Залог в размере 528,6 тысяч гривен за бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой не внесен.
по теме
Бывшего мужа Лилии Подкопаевой посадили в СИЗО (фото)
Экс-супруг олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный попал в СИЗО
Секрет успеха: скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт в преддверии концерта в Киеве дал эксклюзивное интервью "Подробностям"
Талантливый музыкант даже попал в Книгу рекордов Гиннесса - он исполнил знаменитую интермедию Римского-Корсакова "Полет шмеля" за 66 с половиной секунд
Ким Кардашьян подала в суд на телохранителя
Ким Кардашьян подала иск в верховный суд округа Нью-Касл на своего экс-охранника
Убийство полковника СБУ: обвиняемой вынесли приговор
Суд вынес приговор жительнице Донецка Юлии Прасоловой за убийство полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша
Ани Лорак и Лилия Подкопаева случайно встретились в Киеве (фото)
Подружки Ани Лорак и Лилия Подкопаева впервые за долгое время встретились в Киеве