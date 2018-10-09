9 октября Киевский апелляционный суд перенес заседание по делу известного продюсера и руководителя "Фонда волонтеров Украины", экс-супруга олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой, Тимофея Нагорного, которого подозревают в государственной измене и мошенничестве.

Следующее заседание состоится 10 октября в 12:55, сообщает strana.ua.

Соответствующее решение огласил председательствующий по делу Валерий Лашевич. По его словам, перенос заседания связан с тем, что в апелляционный суд не пришли материалы уголовного производства из суда первой инстанции.

Это произошло, в частности, из-за того, что только на 13:15 9 октября в Печерском суде запланировано оглашение полного текста решения суда первой инстанции.

Ввиду этого в апелляционный суд не осуществлялась доставка Нагорного, несмотря на что, около 30 сторонников обвиняемого пришли суд для поддержки.

Представитель прокуратуры Киева Александр Сибиряков подал ходатайство о пересмотре и утяжелению меры пресечения Нагорному. В то же время стало известно, что адвокат Тимофея - Екатерина Войтенко параллельно подала свою апелляцию на решение об избрании меры пресечения руководителю "Фонда волонтеров Украины". Ожидается, что она, как и ходатайство прокуроров, будет рассмотрена в апелляционном суде 10 октября.

Сам Нагорный после задержания содержится под арестом в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке. Залог в размере 528,6 тысяч гривен за бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой не внесен.