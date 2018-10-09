Сборная Украины потеряла форварда накануне матча с Италией [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Сборная Украины начала подготовку к предстоящему товарищескому матчу с Италией и к поединку Лиги наций против Чехии. Так, во время тренировки отсутствовал один из лидеров команды - Андрей Ярмоленко.
По словам главного тренера сборной Андрея Шевченко, новоиспеченный нападающий "Вест Хэма" не примет участие в поединке против "скуадры адзурры" из-за микроповреждения.
"Он летит с нами на эту игру, но на поле не выйдет. У Андрея микротравма, и ближайшие дни он посвятит тому, чтобы убрать все свои проблемы. Надеемся, что к матчу с Чехией Ярмоленко будет готов", - заявил Шевченко.
Ранее из-за полученных повреждений тренировочный лагерь покинули Виталий Буяльский и Артем Беседин. На их место довызвали Артема Кравца, а также его однофамильца, защищающего цвета испанского "Луго", Василия.
Товарищеский поединок Украина - Италия пройдет 10 октября на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе. Начало матча в 21:45.
Тем временем авторитетное издание France Football объявило список претендентов на Золотой мяч-2018.
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