Взрывы в Ичне: снаряды прилетают в город (фото) [ Редактировать ]
На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области продолжается мощный пожар из-за которого детонируют боеприпасы. Некоторые из снарядов прилетели в райцентр, застряли в асфальте, но не разорвались.
Так, в сети появились фото снаряда, который попал в асфальтированное покрытие дороги по улице Дрофаня в Ичне. Фото опубликовал Игорь Кирий в Facebook. Также опубликовано фото снаряда на территории местного РЭС.
В городе есть несколько пострадавших зданий, в том числе - зерновой завод, сообщает местное издание "Уездные новости".
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.
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