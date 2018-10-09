На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области продолжается мощный пожар из-за которого детонируют боеприпасы. Некоторые из снарядов прилетели в райцентр, застряли в асфальте, но не разорвались.

Так, в сети появились фото снаряда, который попал в асфальтированное покрытие дороги по улице Дрофаня в Ичне. Фото опубликовал Игорь Кирий в Facebook. Также опубликовано фото снаряда на территории местного РЭС.

В городе есть несколько пострадавших зданий, в том числе - зерновой завод, сообщает местное издание "Уездные новости".

Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.