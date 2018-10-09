Причиною вибухів складів поблизу Ічні на Чернігівщині може бути диверсія - про це повідомили в Міноборони. Кажуть - СБУ наразі проводить розслідування, а чергові арсеналу підтвердили, що вночі пролунали чотири вибухи одночасно.

Військова прокуратура порушила справу за статтею "службове недбальство", але слідчі розглядають кілька версій.

У районі військової частини триває евакуація, повітряний простір та дороги перекриті. На місці працює оперативний штаб. Хронологія подій - далі в сюжеті.

Про пожежу на військових складах біля Ічні вночі стали повідомляти місцеві жителі у соцмережах. Люди були налякані - писали, що від вибухових хвиль відпадають зі стін кахлі. Згодом Генштаб ЗСУ сповістив, рвонуло на технічній території 6 арсеналу. Вогонь охопив п'ять сховищ.

"На даний час здійснюються заходи для локалізації та гасіння. Інтенсивність зменшилась, дозволило розвідку за допомогою танку", - повідомив Родіон Тимошенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ.

На місце події одразу виїхали начальник Генштабу, прем'єр-міністр, заступник міністра внутрішніх справ та голова ДСНС. Президент скликав нараду силовиків і доручив Уряду надати всю необхідну допомогу людям.

"По команді керівництва піднято весь особовий склад поліції, направлені до Ічнянського району. На даний час виставлені пости, проводиться евакуація. Керівництво на місці", - повідомив Сергій Бриль, начальник прес-центру ГУ Нацполіції Чернігівської області.

Жителів району, із 30 навколишніх населених пунктів, евакуйовують до Іржавця, Парафіївки та Івангорода. За даними силовиків, поранених, травмованих і загиблих серед армійців та цивільного населення - немає. В радіусі 30 кілометрів військові закрили повітряний простір. Рух залізницею та автошляхами тимчасово припинений.

"З метою встановлення, слідчі СБУ перевіряють кілька версій - зокрема, здійснення диверсій. Опитування чергових на постах - 4 місцях арсеналу підтверджують", - повідомив Родіон Тимошенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Військовий склад Міноборони поблизу Ічні - один з найбільших в Україні. Розташований він на площі у 400 гектарів. Там зберігаються боєприпаси, міни, артилерійські снаряди, вибухівка. Частина з них - давні й підлягають утилізації.

За даними місцевих ЗМІ, деякі зберігалися просто неба, на відкритих платформах. Безосередньо поблизу арсеналу - 19 населених пунктів, вони можуть потрапити у зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей.

Торік у жовтні військова прокуратура повідомляла, що на складі виявили низку порушень.

"З метою охорони, були посилені батальйон охорони та оборони - здійснював охорону", - повідомив Родіон Тимошенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Вибухи на складах в Ічні - це не перший випадок надзвичайних подій на арсеналах ЗСУ. Торік у вересні сталася пожежа на військовій базі в Калинівці, на Вінниччині. Тоді постраждали дві людини.

На півроку раніше, у березні, здетонували снаряди в сховищі у Балаклії, на Харківщині. Поранень зазнали п'ятеро людей, загинуло дві жінки, були пошкоджені понад 300 будинків.

На Запоріжжі - арсенал в Новобогданівці горів тричі: у 2004 році внаслідок займання рвонуло майже 90 тисяч боєприпасів. Зокрема для систем "Град", "Смерч" та "Ураган". Тоді потерпілих не було. А у 2005 році через вибухи були поранені п'ятеро людей.

Ще одна потужна пожежа сталася на Харківщині у 2008 році - там загорівся арсенал у місті Лозова. Детонація снарядів тривала понад 15 днів. Усіх жителів у радіусі трьох кілометрів - евакуювали.