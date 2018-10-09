На околицях Миколаєва просто на звалищі знайшли службову документацію військової прокуратури. Папери випадково виявили місцеві жителі. Вони й повідомили про це військових та журналістів. Та щойно тему почали обговорювати в ЗМІ, як на полігоні несподівано трапилася пожежа. Хто і чому знищив докази - з'ясовували наші кореспонденти.

Цегла, арматура, сантехніка та документи... Колись тут був піщаний кар'єр. Та ось уже 5 років - стихійне звалище. Мешканці приватного сектора Миколаєва борються з несанкціонованим скиданням відходів. Кілька днів тому Руслан помітив машину з військовими номерами, яка вивантажувала будівельне сміття.

"Сосед пришел, говорит: там куча ламп дневного света. А они же содержат ртуть, они загрязняют окружающую среду. Их нужно утилизировать. Есть фирма. Я говорю: поехали, соберем, я отвезу их на утилизацию. Заплачу", - розповідає Руслан Гримов, житель Миколаєва.

Збираючи лампи, чоловік виявив і службову документацію Миколаївського гарнізону військової прокуратури Південного регіону. Папери розібрали, сфотографували і повернули на місце. Про факт несанкціонованого викидання сміття повідомили в поліцію.

"Документы лежали прямо здесь в завязанном пакете. Пакет из супермаркета. Я его даже не разрывал, вытащил сверху документы. Посмотрел - внизу подпись "Военная прокуратура". Понятно, что такие документы надо не выбрасывать, а как-то по-другому утилизировать", - показує Руслан Гримов, житель Миколаєва.

За дивним збігом обставин, саме того дня, коли фото з документами опублікували місцеві ЗМІ, звалище загорілося. У військовій прокуратурі підтвердили: документація справді належить їм.

"Будь-якої втрати службової документації не має. Будь-якої проблематики не має. Це чернетки минулих років", - запевняє Вадим Аракелян, прокурор Військової прокуратури Миколаївського гарнізону.

Тільки от чому документи опинилися з будівельним сміттям на несанкціонованому звалищі, хто їх туди відвіз і чому вони згоріли, - у військовій прокуратурі пояснити так і не змогли.

Це вже не перший такий випадок у Миколаєві. Майже півроку тому в сусідньому мікрорайоні люди знайшли папери з персональними даними службовців місцевої військової частини.