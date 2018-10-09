Бундестаг подорожчав. Наступного року німецьким платникам податків він обійдеться у 974 мільйони євро - на 100 мільйонів більше, ніж торік. Майже половина суми - зарплата депутатів.

Власне, збільшення витрат пов'язують зі збільшенням членів парламенту. В результаті реформи виборчого права після торішніх парламентських голосувань у Бундестазі нарахували понад 700 депутатів - замість номінальних 598.