Депутати Бундестагу стають не по кишені платникам податків [ Редактировать ]
Бундестаг подорожчав. Наступного року німецьким платникам податків він обійдеться у 974 мільйони євро - на 100 мільйонів більше, ніж торік. Майже половина суми - зарплата депутатів.
Власне, збільшення витрат пов'язують зі збільшенням членів парламенту. В результаті реформи виборчого права після торішніх парламентських голосувань у Бундестазі нарахували понад 700 депутатів - замість номінальних 598.
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