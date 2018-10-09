Громадян Єгипту покарають за неявку на вибори [ Редактировать ]
Єгиптян покарають за ігнорування виборів. Національна виборча комісія завершує складання списків громадян, які не взяли участі у голосуваннях на президентських перегонах у березні цьогоріч. Таких - майже 35 мільйонів - це більше половини загальної кількості внесених у списки виборців.
З кожного планують стягнути штраф у розмірі 500 єгипетських фунтів - це 28 доларів США. Списки невдовзі передадуть у прокуратуру.
Виправдати "прогульників" зможе лише поважна причина.
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