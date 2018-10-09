Єгиптян покарають за ігнорування виборів. Національна виборча комісія завершує складання списків громадян, які не взяли участі у голосуваннях на президентських перегонах у березні цьогоріч. Таких - майже 35 мільйонів - це більше половини загальної кількості внесених у списки виборців.

З кожного планують стягнути штраф у розмірі 500 єгипетських фунтів - це 28 доларів США. Списки невдовзі передадуть у прокуратуру.

Виправдати "прогульників" зможе лише поважна причина.