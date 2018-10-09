Владимир Балух прекращает голодовку (фото) [ Редактировать ]
Политзаключенный украинец Владимир Балух, которого незаконно осудили в оккупированном Крыму, прекращает голодовку на время этапирования в колонию в России.
"Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь, я решил прекратить режим голодовки", - написал Балух в письме, переданном на пресс-конференцию в Киеве, сообщают "Крым.Реалии".
При этом, Балух намерен продолжить голодовку после того, как его этапируют в колонию соседней России.
"…Честь и достоинство моего Народа, которые отстояли на Майдане ценой жизней Герои Небесной Сотни, дороже, чем жизнь отдельно взятого меня. Именно поэтому я не позволю себе употреблять пищу из рук оккупантов и надеть его тюремную робу", - написал Балух.
Crimean Human Rights Group / krymr.com
Crimean Human Rights Group / krymr.com
Несколькими днями ранее политзаключенного украинца Олега Сенцова вынудили в российской тюрьме отказаться от голодовки.
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