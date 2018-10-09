9 октября на территории специализированной школы №88 в Печерском районе Киева обнаружили труп мужчины.

Тело нашел работник коммунального предприятия, которое находится по соседству, сообщает "Информатор".

При покойном обнаружили документы, удостоверяющие личность и мобильный телефон. Умерший был 1941 года рождения. Работники полиции связались с его дочерью, которая опознала отца.

Видимых телесных повреждений на теле умершего нет, поэтому, скорее всего, он умер своей смертью.

Примечательно, что школа работала в обычном режиме, а место трагедии было без ограждения. Ученики убегали с уроков, чтобы посмотреть на мертвого, лежавшего на асфальте.

До этого на центральных воротах киевского стадиона "Старт" обнаружили повешенного мужчину.