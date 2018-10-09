Дети бегали смотреть на труп: в школе Киева умер мужчина (фото, видео) [ Редактировать ]
9 октября на территории специализированной школы №88 в Печерском районе Киева обнаружили труп мужчины.
Тело нашел работник коммунального предприятия, которое находится по соседству, сообщает "Информатор".
При покойном обнаружили документы, удостоверяющие личность и мобильный телефон. Умерший был 1941 года рождения. Работники полиции связались с его дочерью, которая опознала отца.
Видимых телесных повреждений на теле умершего нет, поэтому, скорее всего, он умер своей смертью.
Примечательно, что школа работала в обычном режиме, а место трагедии было без ограждения. Ученики убегали с уроков, чтобы посмотреть на мертвого, лежавшего на асфальте.
До этого на центральных воротах киевского стадиона "Старт" обнаружили повешенного мужчину.
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