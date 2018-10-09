9 октября курс гривны вырос по отношению к основным валютам в обменных пунктах украинских банков.

Так, средний курс покупки наличного доллара, по сравнению с предыдущим днем, упал на 0,37 копейки до 27,9257 гривны, а средний курс продажи упал на 0,23 копейки до 28,2293 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки составил 28 гривен за доллар, минимальный курс продажи - 28,09 гривны за доллар.

Средний курс покупки евро упал на 4,67 копейки и составляет 32,0190 гривны, средний курс продажи упал на 5 копеек до 32,5980 гривны за евро.

Продать евро дороже можно за 32,3 гривны, купить дешевле - за 32,26 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей остался прежним (3,803 гривны за 10 российских рублей), но средний курс продажи упал на 0,7 копейки до 4,311 гривны за 10 рублей.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,15 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 гривны.

Таблица средних и медианных курсов в обменных пунктах 9 октября. Табл.: "Ліга.Финансы"

При этом НБУ на 9 октября установил официальный курс на уровне 28,08 гривны за доллар, почти не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем.