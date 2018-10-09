Провозглашая курс на децентрализацию, власть не скрывала, что планировала "нарисовать" новую карту Украины. Очевидно, правящие политические силы рассчитывали, что это поможет им создать новую электоральную карту, сформировать новые местные элиты, которые будут ориентироваться на центральное руководство и во всем следовать логике, которую диктует Киев. Акцент децентрализации был сделан на создании новых ОТГ, оставляя проблемы других уровней местного самоуправления за бортом реформы. Об этом пишет заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин в своем блоге для "Корреспондента".

Все это сопровождалось обилием лозунгов и разговорами о платежеспособности и самостоятельности новых громад. На практике процесс заканчивается ровно так же, как и все предыдущие почины новой власти, – провалом. Мы получили новую "карту" социальных, имущественных, бюджетных, правовых и политических конфликтов.

Финансовая "децентрализация" в реальности

В финансовом плане местное самоуправление стало богаче только на бумаге, а бремя их обязательств значительно выросло. Доля собственных доходов местных бюджетов (без трансфертов) в сводном бюджете остается низкой. На 2019 год она составит 22,5% (по факту за 7 месяцев 2018-го – 21,8%), тогда как в 2013 году – до всех реформ по децентрализации – составляла 23,8%.

Общий "ресурс" местных бюджетов (собственные доходы и сальдо по трансфертам) в 2019 году должен вырасти всего на 7,6% или на 41,8 млрд грн – до 588,9 млрд грн, что не покроет ожидаемую инфляцию (составит не менее 9%).

Минрегион открыто признает, что четверть объединенных территориальных громад, формально признанных состоявшимися, в действительности не справляются с взятыми на себя обязательствами.

В особой зоне риска – медицина, расходы на которую на местном уровне систематически недофинансируются. Финансирование медицинской субвенции снижается на 3,9 млрд грн – с 59,4 млрд грн в 2018 году до 55,5 млрд грн в 2019 году.

Кроме того, на 2019 год запланировано урезание на 10% или на 1,6 млрд грн дополнительной дотации на осуществление переданных из госбюджета расходов на содержание учреждений образования и медицины (с плановых 16,5 млрд грн в 2018 году до 14,9 млрд грн в 2019-м). Это дотация идет на частичное покрытие затрат местных бюджетов на оплату "коммуналки" и выплату зарплаты техническому персоналу – расходов, которые ранее покрывались за счет основной медицинской либо образовательной субвенции, а начиная с 2018 года, сброшены на места. В то же время, тарифы на газ и другие коммунальные услуги для бюджетных учреждений, как и затраты на оплату труда, в 2019 году продолжат расти.

При этом проект бюджета-2019 продолжает "традицию" 2015-18 годов по передаче на финансирование из местных бюджетов объектов социальной инфраструктуры, заведений образовательной и медицинской сети. Так, в 2019 году на места будет сброшена обязанность финансирования 69 техникумов и колледжей (ВУЗы I-II уровня), в том числе 10 – в Днепропетровской, 9 – в Запорожской, 6 – в Донецкой областях.

По расчетам Ассоциации городов Украины, обнародованным вместе с проектом бюджета на 2019 год, образовательная и медицинская субвенция недофинансированы суммарно на 11,8 млрд грн. Почти двумстам новосформированным ОТГ не хватает ресурсов на качественные и доступные медицинские, образовательные и административные услуги для местных жителей. О каких дополнительных возможностях для местного развития может идти речь, когда реформа децентрализации сопровождается "оптимизацией" школ и больниц?

ОТГ – заложники центра

В процессе формирования ОТГ возникает все больше правовых коллизий и противоречий. Один из самых показательных примеров – недавний "демарш" Центральной избирательной комиссии, которая отказалась назначать первые выборы в новосформированных ОТГ без разъяснений профильного комитета парламента. Такое решение ЦИК – полный абсурд, ведь три предыдущих года сама ЦИК и назначала выборы в других ОТГ без дополнительных разъяснений. Как следствие, эти ОТГ превратились в "заложников ЦИК" и рискуют не получить в 2019 году обещанных государством денег.

Вместо объединения усилий местной власти такие "реформы" провоцируют конфликты между органами местного самоуправления разных уровней. Областные советы, уполномоченные одобрять проекты перспективных планов объединения территориальных громад, "кроят" ОТГ по своему усмотрению и часто игнорируют методические рекомендации и расчеты. Районные советы конфликтуют с ОТГ за правосубъектность и собственность на территориях соответствующих районов. Это особенно сильно сказывается, когда ОТГ формируют по формуле "один район – одна община". Ведь при таких условиях райсоветы становятся буквально "лишним звеном" в системе местного самоуправления.

Децентрализация в таком виде не решила проблему дуализма власти на местах. Областные и районные советы так и не получили право формирования исполнительных комитетов. Руководители областных и районных государственных администраций, назначаемых сверху, продолжают концентрировать максимум полномочий на местах. Именно ОГА разрабатывают проекты перспективных планов объединения территориальных общин и имеют решающий голос в процессе подачи заявок на Государственный фонд регионального развития. Более того, ОГА до сих пор распределяют образовательные субвенции из государственного бюджета органам местного самоуправления, в том числе ОТГ. Разве это можно назвать прямыми бюджетными отношениями ОТГ с государственным бюджетом?

Что делать: видение "Оппозиционного блока"

Проблем становится все больше, и уже совершенно очевидно, что эта власть их решить не сможет. Проводить полноценную децентрализацию будут другие. И по-другому.

Во-первых, областные и районные советы должны, наконец, получить право формирования соответствующих исполнительных комитетов. Это базовое условие освобождения громад от диктата центральной бюрократии.

Во-вторых, расширение финансовой базы местного самоуправления для реализации новых полномочий. В частности, путем изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы для дополнительной децентрализации поступлений от налогов и сборов.

В-третьих, в ходе реальной децентрализации необходимо существенно скорректировать полномочия центральных органов власти. Это необходимо сделать, чтобы не повторялась ситуация с реформой образования. Все вопросы по финансированию этой сферы "спустили" на местный уровень, но при этом не ограничили Министерство образования в праве перевернуть систему "с ног на голову".

Важно на практике обеспечить участие граждан в решении важных для громады и региона вопросов. В первую очередь, социокультурного и гуманитарного характера. Вопросы языков, культурного и исторического наследия необходимо решать на местных референдумах и плебисцитах. Для этого – принять соответствующие законы.

Эти направления рассматриваются "Оппозиционным блоком" как ключевые при будущей реформе местного самоуправления и децентрализации власти.