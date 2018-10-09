Российская певица Лолита Милявская призналась, что принимала наркотики.

"...Я попробовала это дело. А то, что все нюхали как кокаин, оказалось амфетамином и мукой. Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: "Ну я в тренде". Тебя "колбасит", ты работаешь по трое суток. Это не кайф, это подъем, выход в космос, а потом начиналась депрессия. Спать ты не можешь. В какой-то момент я сказала себе: "Стоп, ты сдохнешь", - призналась Милявская в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова.

Она призналась, что была зависима от наркотика целый год:

"Я делала то, что ты показал... год, когда вела ток-шоу "Без комплексов". Я теряла силы, и один вполне определенный ... мне сказал, что это дело тонизирует, ты не будешь спать", - объяснила певица.

Также Лолита затронула тему алкоголя:

"Я за то, чтобы расслабиться, мне для этого даже компания не нужна. Могу ходить, слушать, придумывать что-то… я себе тихонько наливаю, мне не нужна компания. Потом я тихонько ложусь спать. Просыпаюсь - голова светлая", - рассказала Лолита.

"У меня в последнее время вызывают раздражение мои походы на телевидение. Я точно знаю, что не получу удовольствия. Все же это большой миф, что вся страна живет в интернете. Ты выезжаешь за кольцо Москвы, Питера, Екатеринбурга, и интернет заканчивается. А телек помогает продажам. И я иногда в гримерке там могу "квакнуть", чтобы у меня глаз горел", - призналась певица.

Ранее выяснилось, что бизнесмен и изобретатель Илон Маск из-за постоянных проблем со своей компанией Tesla начал употреблять наркотики в рекреационных целях.