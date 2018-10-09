Во вторник, 9 октября, в Киеве, на Гидропарке, на территории детского пляжа, нашли труп женщины. Он лежал на берегу реки. Труп обнаружили около 06:40. Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказал вахтер корабля "Bella Costa", во время утреннего обхода территории он обнаружил тело женщины. Около 07:00 мужчина вызвал правоохранителей. Приехал экипаж полиции и "скорая". По приезду медики констатировали смерть.

На вид погибшей 60-70 лет. По словам местных рыболовов, женщина регулярно ходила на реку купаться по утрам. Полиция рассказала, что видимых телесных повреждений на теле нет, поэтому, скорее всего, женщина умерла своей смертью. Подробности случившегося и личность умершей выясняется.

Ранее мы сообщали, что под Одессой нашли труп без головы.