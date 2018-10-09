В Киеве разрешили разгоняться до 80 км/ч (список улиц) [ Редактировать ]
В Киеве на 17 улицах принял разрешили разгоняться до 80 км/ч. За соответствующее решение проголосовали 74 депутата. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
По словам секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, эти 17 участков приспособлены для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков на одном уровне.
"При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - сказал он.
Так, скорость 80 км/ч разрешена на:
- проспекте Победы (от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльской),
- Большой Кольцевой дороге (от улицы Городской до пересечения с улицей Газопроводной и от улицы Газопроводной до Минского проспекта),
- улице Городской (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капремонта проезжей части),
- Кольцевой дороге (от проспекта Победы до улицы Трублаини),
- автодороге Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева),
- проспекте Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста),
- проспекте Ватутина (от Московского моста до Керченской площади),
- улице Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до улицы Электриков),
- Надднепрянском шоссе,
- Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),
- Столичном шоссе (до улицы академика Заболотного),
- улице Саперно-Слободской (от улицы М. Гринченко до Южного моста),
- проспекте Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади),
- проспекте Броварском (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и
- от улицы Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капремонта проезжей части),
- бульваре Перова (от улицы Воскресенской до улицы А. Навои),
- улице О. Телиги (от улицы Ольжича до улицы Кирилловской),
- проспекте Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).
Разгоняться до 80 км/ч можно будет в период с 1 апреля по 1 ноября. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч.
Ранее мы писали о том, что нарушение ПДД в Украине с 8 октября будут фиксировать по-новому.
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