В Киеве на 17 улицах принял разрешили разгоняться до 80 км/ч. За соответствующее решение проголосовали 74 депутата. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, эти 17 участков приспособлены для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков на одном уровне.

"При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - сказал он.

Так, скорость 80 км/ч разрешена на:

проспекте Победы (от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльской),

Большой Кольцевой дороге (от улицы Городской до пересечения с улицей Газопроводной и от улицы Газопроводной до Минского проспекта),

улице Городской (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капремонта проезжей части),

Кольцевой дороге (от проспекта Победы до улицы Трублаини),

автодороге Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева),

проспекте Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста),

проспекте Ватутина (от Московского моста до Керченской площади),

улице Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до улицы Электриков),

Надднепрянском шоссе,

Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),

Столичном шоссе (до улицы академика Заболотного),

улице Саперно-Слободской (от улицы М. Гринченко до Южного моста),

проспекте Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади),

проспекте Броварском (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и

от улицы Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капремонта проезжей части),

бульваре Перова (от улицы Воскресенской до улицы А. Навои),

улице О. Телиги (от улицы Ольжича до улицы Кирилловской),

проспекте Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Разгоняться до 80 км/ч можно будет в период с 1 апреля по 1 ноября. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч.

Ранее мы писали о том, что нарушение ПДД в Украине с 8 октября будут фиксировать по-новому.