В Харькове родители до смерти замучили трехлетнего сына. Суд вынес им приговор. Отец получил 10 лет тюрьмы, а мать - 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает Newsroom.

При этом подсудимый свою вину не признал, однако заявил, что сожалеет, а мать погибшего мальчика заявляла, что сожитель неоднократно ей угрожал и пожаловалась на нехватку денег, из-за которой она якобы не могла уйти от злоумышленника.

Зачитывая материалы дела, судья подчеркнул, что в августе прошлого года ребенка почти месяц морили голодом, а смерть мальчика наступила в результате дистрофии и сильных побоев: по версии следствия, мужчина избивал мальчика ногами, положил животом на кровать и ударил кулаком в спину, затем перевернул и ударил несколько раз в грудь.

Год назад в харьковскую больницу был доставлен малыш в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями. Маленький пациент был очень сильно истощен и на следующее утро умер.

Прокуратура расследует действия сотрудников социальных служб, к которым обращался дядя погибшего ребенка - он утверждал, что отец издевался над ним, но специалисты составили лишь формальный акт проверки, не упомянув в них о фактах насилия.

На момент их визита у мальчика уже были тяжелые травмы. Глава службы по делам детей признала свою вину и получила условный срок, а разбирательство против главы Центра соцслужб еще продолжается.

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