Избивали ногами и насиловали: родителей наказали за убийство сына [ Редактировать ]
В Харькове родители до смерти замучили трехлетнего сына. Суд вынес им приговор. Отец получил 10 лет тюрьмы, а мать - 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает Newsroom.
При этом подсудимый свою вину не признал, однако заявил, что сожалеет, а мать погибшего мальчика заявляла, что сожитель неоднократно ей угрожал и пожаловалась на нехватку денег, из-за которой она якобы не могла уйти от злоумышленника.
Зачитывая материалы дела, судья подчеркнул, что в августе прошлого года ребенка почти месяц морили голодом, а смерть мальчика наступила в результате дистрофии и сильных побоев: по версии следствия, мужчина избивал мальчика ногами, положил животом на кровать и ударил кулаком в спину, затем перевернул и ударил несколько раз в грудь.
Год назад в харьковскую больницу был доставлен малыш в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями. Маленький пациент был очень сильно истощен и на следующее утро умер.
Прокуратура расследует действия сотрудников социальных служб, к которым обращался дядя погибшего ребенка - он утверждал, что отец издевался над ним, но специалисты составили лишь формальный акт проверки, не упомянув в них о фактах насилия.
На момент их визита у мальчика уже были тяжелые травмы. Глава службы по делам детей признала свою вину и получила условный срок, а разбирательство против главы Центра соцслужб еще продолжается.
Ранее мы писали о том, что в санатории воспитатель издевался над детьми.
по теме
Отравления в интернате под Ривне: количество пострадавших возросло
В инфекционные отделения Здолбуновской, Млиновской и Костопольской больниц госпитализированы дети
В Днепре пропал 13-летний школьник
Родственники мальчика обратились к жителям с просьбой помочь в поисках ребенка
Жених засудил свою возлюбленную за дорогое кольцо
Американец судился 5 лет со своей бывшей возлюбленной за дорогое бриллиантовое кольцо
В Сумской области на ходу загорелся автобус с детьми
В Сумской области в пятницу, 21 сентября около 14.00 на автодороге возле села Штеповка Лебединского района загорелся автобус
В Николаевской области в больницу подбросили жестоко избитого младенца
В городе Первомайск Николаевской области в местную больницу неизвестные подбросили жестоко избитого младенца